بحث إلغاء الضريبة العقارية على المصانع 2 نوفمبر.. نواب: إلغاؤها لتخفيف أعباء القطاع الصناعي وتدفع عجلة التنمية

صناعة النواب: اكتمال البنية التحتية لإنهاء أزمات المستثمرين ضرورة

برلماني: المصنع ليس نشاطا عقاريا بل اقتصادي

برلمانية تطالب بتفعيل دور المدن الصناعية

كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عقد لقاء موسع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في الثاني من نوفمبر المقبل، من أجل بحث عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان ”الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”، بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال إن اللقاء سوف يشهد مناقشة إلغاء الضريبة العقارية من على المصانع المصرية لتخفيف أعباء القطاع الصناعي، مضيفا أنه سيشهد أيضا بحث عدة موضوعات منها الإفراج الجمركي، والفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن البرلمان ناقشوا عددا كبيرا من الطلبات الخاصة بدعم الصناعة لدفع عجلة الإنتاج للأمام، وكان أبرزها إلغاء الضريبة العقارية على جميع المصانع، وتعميم الفاتورة الإلكترونية، وتطبيق نظام الإفراج الجمركي لتكون فكرة التنفيذ صحيحة ومباشرة مرنة.

في البداية، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصناعة في مصر تحتاج إلى خطوات جادة لدعمها التي أبرزها الغاء الضريبة العقارية للمصانع، مؤكدًا أن المصنع ليس نشاطا عقاريا بل اقتصادي.

وأكد “بدراوي”، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن النواب ناقشوا عددا كبيرا من الطلبات الخاصة بدعم الصناعة لدفع عجلة الإنتاج للأمام، وكان أبرزها إلغاء الضريبة العقارية على جميع المصانع، وتعميم الفاتورة الإلكترونية، وتطبيق نظام الإفراج الجمركي لتكون فكرة التنفيذ صحيحة ومباشرة مرنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج المسبق عن البضائع يجب أن يكون فعالا لتجنب تعطيل البضائع علي الموانئ؛ ما يؤدي إلى زيادة مصاريف الشحن والتفريغ التي تؤدي لزيادة التكلفة، لافتا إلى أن استخدام أيضا الفاتورة الإلكترونية سيقوم بضبط الاقتصاد غير الرسمي من ناحية السيطرة على عمليات البيع.

ومن جانبها، قالت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إلغاء الضريبة العقارية على المصانع أصبح أمرا ضروريا جدا لتخفيف أعباء القطاع الصناعي وتشجيع أصحاب المصانع علي الإنتاج مما يساهم في خفض أسعار المنتجات وزيادة التصدير للخارج.

وأكدت “متى” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن لجنة الصناعة بالنواب ناقشت الغاء الضريبة العقارية علي المصانع وأصدرت توصيات بشأنه ونتنظر تطبيق هذا القرار علي ارض الواقع، مشددة على ضرورة اكتمال البنية التحتية لأنهاء أزمات المستثمرين وتفعيل الشباك الواحد اصبح ضرورة قصوى لتقليل الجهد والعبء علي كاهل المستثمرين وأصحاب المصانع.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة إعادة ترتيب وتقييم أمناء الجمارك والموانئ لتسهيل عملية الوارد والصار لأصحاب المصانع، مطالبة بضرورة إطلاق حملات توعية للتعامل الجمهور مع الرقمية.

كما قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه يجب ان تقوم الدولة بعدة أمور لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح.

وأكدت “متي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أنه يجب ان يكون هناك رؤية للعملية التصديرية عن طريق معرفة ما يحتاجه الدول فى الخارج والعمل علي تلبيته وتوفيره وبعد ذلك تصديره لهم، مؤكدًة ضرورة تفعيل دور المدن الصناعية الموجودة في مصر بطاقتها القسوى مثل الرخام والادوية والبلاستك وغيرها.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح المصانع المغلقة ودعم الطاقة الكهربائية والغازية بها، لافتة إلى ضرورة تطوير الصناعة المصرية من خلال تبادل الخبرات الاجنبية والتعاون المشترك