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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإنشاد الديني.. مواهب صاعدة في حب النبي.. فيديو

الإنشاد الديني
الإنشاد الديني

عرض الإعلامي يوسف الحسيني تقرير عن مواهب صاعدة في الإنشاد الديني ومدح النبي .

وقالت إيمان أبو العلا منشدة دينية خلال تصريحاتها لبرنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنها تقيم في محافظة الشرقية وتعمل منشدة دينية منذ 7 سنوات ، لافتة إلي إنها لم تكن منشدة في البداية وكانت مغنية .

وأوضحت إيمان أبو العلا ، أنها كانت ذاهبة لتسجيل أغنية وقبل ذهابها شاهدت رؤية أثناء نومها تدلها على طريق الإنشاد بدلا من الغناء ، مؤكدة أن والدتها هي من قامت باكتشافها ودعمها .

وتابع محمد إيهاب، منشد ديني ، لدي 20 عاما وأقوم بالدراسة في كلية تجارة جامعة الزقازيق وأنه لديه موهبة الإنشاد الديني منذ الصغر ، مؤكدا أنه يقتدي بالشيخ نصر الدين طوبار ومحمد عمران والنقشبندي .

الإعلامي يوسف الحسيني مدح النبي الإنشاد الديني يوسف الحسيني محافظة الشرقية نصر الدين طبار

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