الإنشاد الديني.. مواهب صاعدة في حب النبي.. فيديو

عرض الإعلامي يوسف الحسيني تقرير عن مواهب صاعدة في الإنشاد الديني ومدح النبي .

وقالت إيمان أبو العلا منشدة دينية خلال تصريحاتها لبرنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنها تقيم في محافظة الشرقية وتعمل منشدة دينية منذ 7 سنوات ، لافتة إلي إنها لم تكن منشدة في البداية وكانت مغنية .

وأوضحت إيمان أبو العلا ، أنها كانت ذاهبة لتسجيل أغنية وقبل ذهابها شاهدت رؤية أثناء نومها تدلها على طريق الإنشاد بدلا من الغناء ، مؤكدة أن والدتها هي من قامت باكتشافها ودعمها .

وتابع محمد إيهاب، منشد ديني ، لدي 20 عاما وأقوم بالدراسة في كلية تجارة جامعة الزقازيق وأنه لديه موهبة الإنشاد الديني منذ الصغر ، مؤكدا أنه يقتدي بالشيخ نصر الدين طوبار ومحمد عمران والنقشبندي .