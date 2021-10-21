حيرت علماء العالم .. ذات الـ70 عاما تضع مولودها الأول

بعد محاولات الإنجاب المتعددة والفاشلة، نجحت هذه الأسرة الهندية في وضع مولودها الأول عن طريق التلقيح الصناعي ، لتصبح الأم واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم.

تفاصيل الحالة

وأوضح الطبيب ناريش بهنوشالي، المسؤول عن حاله الأم : «عندما جاؤوا إلينا لأول مرة، أخبرناهم أنه لا يمكن إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهم أصروا، وقالوا إن العديد من أفراد أسرهم فعلوا ذلك أيضا، لذا تعد هذه الحالة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق».

وتزوجت جيفونبن راباري (70 عامًا)، وزوجها مالداري (75 عامًا)، من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجورات بالهند، ومتزوجان منذ 45 عاما، ولم يحظيا بطفل إلا بعد التلقيح الاصطناعي.

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