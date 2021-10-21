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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|لماذا تفضل السيدات الولادة القيصرية؟.. كيف تختار لعبة آمنة لطفلك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

5 أشياء لـ نوم جيد ليلًا

يعد النوم جانبًا مهمًا من الوظائف اليومية ، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم ، والصحة العقلية والعاطفية للإنسان. كما أنه يحافظ على صحة الجلد من خلال السماح بإعادة نمو الخلايا وتجديدها.

يمكن أن تتسبب قلة النوم في تعكير صفو ساعة جسمك الداخلية وتسبب مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تنعكس جميعها على الجلد.

 

ألعاب تؤدي للوفاة .. كيف تختار لعبة آمنة لطفلك

أغلب أضرار الألعاب عبارة عن جروح طفيفة وخدوش وكدمات ولكن فى بعض الأحيان يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة قد تصل للموت، عندما تكون ألعاب الأطفال خطرة خطرة أو تستخدم بطريقة خاطئة.
نعرض فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في اختيار الألعاب الآمنة والمناسبة لطفلك وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthychildren”.

 

 

مفاجأة.. فيتامين د يمنع السمنة لهذا السبب

 السمنة أو زيادة الوزن بحد ذاتها عامل خطر لنقص فيتامين (د).

وقد اظهر البحث  أن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) قد تكون مرتبطة إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم. 

 

 

لماذا تفضل السيدات الولادة القيصرية؟.. تعرفي على المخاطر

زادت معدلات الولادة القيصرية في جميع أنحاء العالم، ففي السنوات الأخيرة ، أصبحت الولادات القيصرية هي الأكثر انتشارا.

وأثبت أحد الأبحاث أن هناك أسبابا تجعل الأمهات يفضلن الولادة القيصرية دون مؤشرات طبية.

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