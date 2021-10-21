نشرة المرأة والصحة|لماذا تفضل السيدات الولادة القيصرية؟.. كيف تختار لعبة آمنة لطفلك

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

يعد النوم جانبًا مهمًا من الوظائف اليومية ، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم ، والصحة العقلية والعاطفية للإنسان. كما أنه يحافظ على صحة الجلد من خلال السماح بإعادة نمو الخلايا وتجديدها.

يمكن أن تتسبب قلة النوم في تعكير صفو ساعة جسمك الداخلية وتسبب مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تنعكس جميعها على الجلد.

أغلب أضرار الألعاب عبارة عن جروح طفيفة وخدوش وكدمات ولكن فى بعض الأحيان يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة قد تصل للموت، عندما تكون ألعاب الأطفال خطرة خطرة أو تستخدم بطريقة خاطئة.

نعرض فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في اختيار الألعاب الآمنة والمناسبة لطفلك وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthychildren”.

السمنة أو زيادة الوزن بحد ذاتها عامل خطر لنقص فيتامين (د).

وقد اظهر البحث أن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) قد تكون مرتبطة إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم.

زادت معدلات الولادة القيصرية في جميع أنحاء العالم، ففي السنوات الأخيرة ، أصبحت الولادات القيصرية هي الأكثر انتشارا.

وأثبت أحد الأبحاث أن هناك أسبابا تجعل الأمهات يفضلن الولادة القيصرية دون مؤشرات طبية.