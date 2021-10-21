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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرعي مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر للسلة.. فيديو

أحمد مرعى
أحمد مرعى

قال أحمد مرعى، مدرب منتخب مصر لكرة السلة، إنه كان هناك اتفاق ثلاثي مع الاتحاد السكندري والاتحاد المصري لكرة السلة، بتولي مسئولية تدريب المنتخب في الوقت الذي يتولى فيه مهمة تدريب زعيم الثغر.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه بذل مجهود كبير سواء لتدريبه مع منتخب مصر أو الاتحاد السكندري، إلا أنه بعد ذلك بدأ يشعر بأن الاتحاد المصري لكرة السلة يرغب في الاستعانة بمدرب أجنبي.

وتابع مدرب الاتحاد السكندري المصري، أنه تواصل مع محمد مصلحي رئيس النادي، وشرح موقفه بأن هناك إحراج له ولزعيم الثغر ومنتخب مصر، فضلًا عن رغبته في التركيز مع جهة واحدة، بالإضافة إلى رفع الحرج عن اتحاد السلة في الاستعانة بمدرب أجنبي.

واختتم تصريحاته، أنه قدم كل ما لديه مع منتخب مصر، واعتبره تكليف كونه يمثل بلده، مضيفًا «لماذا الإصرار على تولي مدرب أجنبي لمنتخب مصر، على الرغم من أن هناك مدربين مصريين متفرغين لتولي المهمة إذا كان الشرط التفرغ هو الأساس».

أحمد مرعي منتخب مصر لكرة السلة الاتحاد السكندري الاتحاد المصري لكرة السلة محمد مصلحي

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