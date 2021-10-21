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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يعترف: قتلت 14 طالبا و 3 مدرسين في مدرسة ثانوي

المجرم نيكولاس
المجرم نيكولاس

أقر مجرم أمريكي خلال محاكمته بارتكابه جريمة بشعة وهي قتل 17 شخص في إحدى المدارس الثانوية قبل ثلاثة أعوام.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل الأمريكية، يواجه المجرم نيكولاس كروز احتمالية الحكم عليه بالإعدام، بعدما ارتكب مذبحة في إحدى المدارس الثانوية وقتل 14 طالبا و3 مدرسين بدم بارد في مذبحة شهيرة في عام 2018.

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وقدم كروز إقرارًا بالذنب أمام المحكمة صباح الأربعاء بارتكابه 17 جريمة قتل و 17 جريمة بمحاولة قتل في مذبحة يوم عيد الحب في مدرسة "مارجوري ستونمان دوجلاس" الثانوية.

 

قال مكتب المدعي العام لولاية بروارد في وثائق المحكمة إن كروز يبلغ من العمر الآن 23 عامًا وطالب مطرود وله تاريخ من الصحة العقلية والمشاكل السلوكية في وقت القتل `` مع سبق الإصرار.

 

وخلال جلسة الاستماع صباح الأربعاء ، قال كروز للقاضي إنه يعاني من القلق ، ولكنها فسرت ذلك له بأنه طبيعي في ظل هذه الظروف، و في اعتذاره لعائلات الضحايا ، ألقى اللوم على السلطات الامريكية في الهجوم المميت ، قائلاً إن "الولايات المتحدة ستكون بشكل أفضل إذا توقف الجميع عن تدخين الماريجوانا".

 

وأضاف "أنا أكره المخدرات وأعتقد أن أداء هذا البلد سيكون أفضل إذا توقف الجميع عن تدخين الماريجوانا وتعاطي كل هذه المخدرات والتسبب في العنصرية والعنف في الشوارع"، وذلك بعد اعترافه بتناول الكثير من الماريجوانا والمهدئات بوصف طبية.

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