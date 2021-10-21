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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

16 أسرة بالمنوفية تستغيث بالمسئولين من قرار غلق محالهم التجارية المرخصة منذ 30 عاماً

شكاوى بين الناس
شكاوى بين الناس

أرسل القارئ محمد سعد فراج المقيم بمركز سمادون أشمون المنوفية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من غلق محله.

وقال محمد في شكواه نحن  أهل سمادون وعددنا  16 أسرة مُعرضين بغلق محلاتهم التجارية المرخصة من 30 عامًا وسجل وضرائب وكل الاوراق اللازمة صحيحة ومرخصة من جهات الحكومية بدون وجه حق من رئيس الوحدة المحلية ورئيس مجلس المدينة وعدم توفير أماكن بديلة أو تعويضات.
نرجو الاهتمام بالشكوى والتواصل في أسرع وقت بسبب أن أمر الإزالة قريب في خلال 48 ساعة.

 رقم التواصل: 01009696874.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس موقع صدى البلد صدى البلد مركز سمادون أشمون المنوفية

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