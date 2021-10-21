المدير الفني لاتحاد الكرة: من الأفضل إقامة كأس العالم كل 4 سنوات لهذا السبب.. فيديو

يرى نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري ، أن من الأفضل للكرة العالمية إقامة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم كل 4 سنوات.

وقال فينجادا، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى:"رأيي الشخصي أن تستمر إقامة بطولة كأس العالم كل 4 سنوات".

وعلل المدير الفني لاتحاد الكرة، فينجادا، رأيه الشخصي بقوله:"عندما نتحدث عن كأس العالم فنتحدث عن بطولات كبيرة وهناك تحضيرات لها على مستوى المنشآت وغيرها وهي أمور لن تكون جاهزة حال تنظيم البطولة كل عامين".

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم عقد مؤتمر القمة العالمية الافتراضية يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 لمناقشة مستقبل كرة القدم.

وأقر مجلس الفيفا عقد مؤتمر قمة عالمية افتراضي يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 من أجل مناقشة مستقبل كرة القدم بعد تلقي تحديث مفصل حول عملية التشاور الجارية فيما يتعلق بهذا الموضوع.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع المجلس أن الاتحاد يأخذ في عين الاعتبار جميع الآراء في إطار عملية تشاور شاملة وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الآراء لصالح الجميع.

وأضاف إنفانتينو قائلا: «نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تطوير كرة القدم في المستقبل لضمان أن تكون رياضتنا هادفة ومثيرة وقوية للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم، وبما أن جداول المباريات الدولية الخاصة بكرة القدم للسيدات والرجال بعد عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ لم تتحدد بعد فإن هذه اللحظة هي الحاسمة لضمان المزيد من التطوير لرياضتنا من خلال جميع الاتحادات الأعضاء الـ211 في الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأشار إنفانتينو قائلا: «بصفتي الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، يقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولية تنشيط مثل هذا النقاش، وأنا أشعر بالتشجيع من خلال التبادلات الصحية التي تم إجراؤها حتى الآن من جميع الجهات، فالجميع يجب أن يكون صوته وسوف نستمر بهدف الوصول إلى توافق في الآراء مع الحلول التي تصب في مصلحة الجميع عبر استضافة مؤتمر قمة عالمية في وقت لاحق من هذا العام من أجل أن تتاح لنا الآن الفرصة لتقديم خطة واحدة وتقديم ملاحظات إلى جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم».