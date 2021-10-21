عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لاتحاد الكرة: من الأفضل إقامة كأس العالم كل 4 سنوات لهذا السبب.. فيديو

فينجادا
فينجادا

يرى نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري ، أن من الأفضل للكرة العالمية  إقامة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم كل 4 سنوات.

وقال فينجادا، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى:"رأيي الشخصي أن تستمر إقامة بطولة كأس العالم كل 4 سنوات".

وعلل المدير الفني لاتحاد الكرة، فينجادا، رأيه الشخصي بقوله:"عندما نتحدث عن كأس العالم فنتحدث عن بطولات كبيرة وهناك تحضيرات لها على مستوى المنشآت وغيرها وهي أمور لن تكون جاهزة حال تنظيم البطولة كل عامين".

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم عقد مؤتمر القمة العالمية الافتراضية يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 لمناقشة مستقبل كرة القدم.

وأقر مجلس الفيفا عقد مؤتمر قمة عالمية افتراضي يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 من أجل مناقشة مستقبل كرة القدم بعد تلقي تحديث مفصل حول عملية التشاور الجارية فيما يتعلق بهذا الموضوع.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع المجلس أن الاتحاد يأخذ في عين الاعتبار جميع الآراء في إطار عملية تشاور شاملة وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الآراء لصالح الجميع.

وأضاف إنفانتينو قائلا: «نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تطوير كرة القدم في المستقبل لضمان أن تكون رياضتنا هادفة ومثيرة وقوية للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم، وبما أن جداول المباريات الدولية الخاصة بكرة القدم للسيدات والرجال بعد عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ لم تتحدد بعد فإن هذه اللحظة هي الحاسمة لضمان المزيد من التطوير لرياضتنا من خلال جميع الاتحادات الأعضاء الـ211 في الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأشار إنفانتينو قائلا: «بصفتي الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، يقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولية تنشيط مثل هذا النقاش، وأنا أشعر بالتشجيع من خلال التبادلات الصحية التي تم إجراؤها حتى الآن من جميع الجهات، فالجميع يجب أن يكون صوته وسوف نستمر بهدف الوصول إلى توافق في الآراء مع الحلول التي تصب في مصلحة الجميع عبر استضافة مؤتمر قمة عالمية في وقت لاحق من هذا العام من أجل أن تتاح لنا الآن الفرصة لتقديم خطة واحدة وتقديم ملاحظات إلى جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم».

نيلو فينجادا اتحاد الكرة المصري كأس العالم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو

ترشيحاتنا

أحمد حسن مكي يكشف عن توقيعه للنادي الأهلي برفقة أحمد عيد عبدالملك

أفضل 9 اوقات لاستجابة الدعاء.. اغتنمهم وترقب المعجزات

أول لاعب كرة قدم عربي.. قصة انضمام مو صلاح إلى مشاهير العالم في متحف مدام توسو

دعاء في الصباح لتيسير الأمور وإزالة الهم والحزن.. ردده قبل الذهاب للعمل

رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة يكشف أسباب استقالته من منصبه.. فيديو

بعد أخر إرتفاع.. أسعار الذهب اليوم الخميس 21-10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

صورة الملك سلمان وولي عهده تزين سماء السعودية بافتتاح موسم الرياض

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ