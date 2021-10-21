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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. تعرف على القائمة المبدئية لـ مسلسلات رمضان وأبرز تصريحات كريم فهي في سهرانيين

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة ،نستعرض أبرزها ..

 

كريم فهمي لـ أمير كرارة: دخلت العناية المركزة بعد إصابتي بجلطتين

حل الفنان كريم فهمي مساء اليوم ضيفا  على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

وتحدث كريم فهمى عن وأزمته الصحية الأخيرة وزوجته وشقيقه الفنان أحمد فهمى ،ونرصد فى السطور التاليه أبرز التصريحات..

 

دخلت العناية المركزة على رجلي..كريم فهمي يروي تفاصيل تعرضه لـ وعكة صحية

روى الفنان كريم فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، قائلا:" أنا كنت داخل المستشفى على رجلي، وفجأة لاقيتهم بيقولوا أنا عندي جلتطين".

مستشفى النجوم| استقرار حالة بشرى ونقل أسماء مصطفى إلى المستشفى

عادت الإصابات والحالات المرضية مرة أخرى إلى الانتشار بين الفنانين والمشاهير، وأصبح مستشفى النجوم مليء بأسماء جديدة .

وتضم القائمة أسماء شهيرة من الفنانين بين إصابات بفيروس كورونا، وحالات مرضية خاصة نعرض تفاصيلها في السطور التالية

بشرى

تعرضت الفنانة بشرى لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي ومذيع تعرض هو أيضا للإصابة.

أكد مصدر طبى بمستشفى الجونة أن الفنانة بشرى تم وضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة داخل إحدى غرف المستشفى ولا توجد بها أى اصابات وهذا الإجراء احترازى تحسبا لظهور أى مضاعفات للحادث وحالتها العامة مستقرة.

 حلم ليال ولام شمسية | تعرف على القائمة المبدئية لـ مسلسلات رمضان 2022

حجز عدد من النجوم مقاعدهم مبكرا فى السباق الرمضانى 2022، حيث بدأوا التحضير المبدئى لأعمالهم القادمة، سواء شكلت أجزاء ثانية لأعمال تم التنويه عنها الموسم الماضى ، أو مسلسلات جديدة لم يتم الاستقرار على اسمها النهائى حتى الآن.

نستعرض أبرز التفاصيل فى السطور التالية ..

منى زكى 

 

اختار صناع مسلسل النجمة منى زكى اسم مؤقت لمسلسها بعنوان "لام شمسية"، وهو العمل المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف مريم ناعوم وورشتها الكتابية، ومن إخراج كريم الشناوى، حيث بدأت الشركة المنتجة للعمل التحضيرات المبدئية للمسلسل.

وتعاقدت الشركة مع كل من الفنانين إياد نصار وأحمد رزق، لتقديم أدواراً مهمة ضمن أحداث المسلسل بجانب شخصية البطلة منى زكى، على أن يتم التعاقد مع باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن مريم ناعوم تمضى في كتابة الحلقات الأولى حتى يبدأ تصوير المسلسل مبكراً بحسب الجدول الزمنى الذى وضعه صناع العمل .


في ذكرى ميلاده.. محطات بحياة فارس الأغنية الشعبية حسن الأسمر

يحل اليوم  21 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان  حسن الأسمر، الذي أثرى الفن الشعبي بأشهر الأغاني التي لازالت تعيش في وجدان الجمهور حتى الآن.

 

ونرصد أبرز المحطات فى حياة فارس الأغنية الشعبية .. 

 

ظهر حسن الأسمر في الثمانينيات، في لون شعبي مختلف لمس به طبقة الكادحين والبسطاء.

 

أول ألبوم غنائي لحسن الأسمر كان في عام 1984، وأخفي «الوحمة» التي تميز بها بعد ذلك من غلاف الألبوم الأول له، وكأنه كان يشعر بالحرج منها، وبعد ذلك اعتبرها تميمة حظة في مشواره الفني، ومن هنا اكتسب حسن الأسمر شعبية كبيرة، فلقب بـ «فارس الأغنية الشعبية».

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