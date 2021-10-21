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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

ضبط متهم
ضبط متهم

أخلت جهات التحقيق بمركز شرطة بنها سبيل تلميذ يبلغ من العمر 12 عاما من سرايا النيابة بعد قيامه بفقأ عين زميله أثناء مشاجرة بينهما أثناء سيرهم بقرية منية السباع بسبب الخلاف على قلم جاف. 
حيث تبين لجهات التحقيق او التلميذ أصاب زميله دون عمد، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة التلميذ المصاب لسؤاله.
تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطه بنها يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، بإستقبال طفل بالصف السادس الابتدائي مصاب بانفجار بالعين اليمني.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "شريف و أ"  12 سنة طالب بالصف السادس الابتدائي مقيم قرية منية السباع دائرة المركز.
وبسؤاله اتهم زميله "محمود م ع" 12 سنة في الصف السادس الابتدائي مقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بركله بقدمه وإسقاطه ارضا وإحداث إصابته بقلم علي إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح والخلاف على قلم جاف تطورت لمشاجرة احدث خلالها المتهم إصابته أثناء سيرهم بالقرية.
من ناحية اخرى ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة الهيروين وتحرر محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود معلومات بقيام تشكيل عصابى بالاتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.
وبإعداد الأكمنة تمكنوا من ضبط 4 أشخاص وهم "أحمد م" 43 سنة عاطل و"مصطفى م ع"، 21 سنة، عاطل، و"حسين ع" 36 سنة عاطل و"حمادة أ ك" 24 سنه عاطل دائرة المركز وبحوزتهم 4 أسطوانات من مخدر الهيروين تزن واحد كيلو جرام و 266 لفافه بلاستيكية من مخدر الهيروين تزن 250 جرام ومطواه قرن غزال وميزان حساس و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 590 جنيه ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجاربهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.
وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي، وكذلك إرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائي.

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