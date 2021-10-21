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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى كفر شكر

حملة ازالة
حملة ازالة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن الحملة استهدفت فى حوض القبلية بالوحدة المحلية بقرية البقاشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على الأراضى الزراعية.

وشدد رئيس مدينة كفر شكر على ضرورة متابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مناطق المدينة وقرى الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين فى حينه وتنفيذ الإزالة فورا فى مهد التعدى طبقا للقانون.

من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ممشى نهر النيل في المنطقة أمام ديوان عام المحافظة وذلك بعد الانتهاء منه.

ووجه محافظ القليوبية بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وعمل الصيانة الدورية له مناشدًا المواطنين بالحفاظ عليه وعدم إلقاء القمامة على الأرض، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقي في أبهى صورة ووجهة لعاصمة المحافظة، مشيرا أنه سيتم فرض غرامات على أي مواطن يلقي القمامة خارج الصناديق المخصصة او يتسبب في إتلاف أي مشتملات بالممشى.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تستعد لطرح الممشي أمام الشباب لعمل مشروعات عربات الطعام وعربات المشروبات مع التأكيد أن الممشى ملك لجميع المواطنين ومفتوح أمامهم ليكون متنفسا لجميع المترددين على مدينة بنها من المحافظة وخارجها.

كفر شكر محافظ القليوبية إزالة التعديات الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية ديوان عام المحافظة رئيس مدينة كفر شكر

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