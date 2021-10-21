شعبة الأرز : مخزون الأرز يكفي حتى أغسطس 2022.. وتتهم التجار بالتخزين

انخفاض سعره 200 جنيه للطن

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت تراجعا بنحو 200 جنيه للطن، مع ارتفاع المعروض من الأرز بالسوق المحلية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن سعر الأرز الشعير عريض الحبة يتراوح ما بين 4300 و4400 جنيه للطن، والرفيع الحبة 3900 و4000 جنيه للطن، والأرز الأبيض العريض 7000 و7400 جنيه للطن، والرفيع من 6000 إلى 6300 جنيه للطن.

وقد شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا مع بداية الموسم ، مرجعًا أسباب ارتفاع الأرز تجزئة، إلى أن ثقافة التخزين لدى المصريين هو السبب وراء ارتفاع الأسعار ومضاربات التجار لتعظيم أرباحهم.



وأشار إلى أن السوق المحلية لا تعاني من مشكلة في محصول الأرز والكميات المخزنة تكفي حتى شهر 8 لعام 2022، حيث من المقرر الوصول إلى إنتاج 5.5 مليون طن أرز شعير بنهاية الشهر الجاري أي 3.5 مليون طن.

ولفت إلى تراجع معدل الاستهلاك خلال الفترة الحالية في ظل تغير نمط الاستهلاك حيث أصبح الاستهلاك يترواح ما بين 2.5 و3 ملايين طن سنويا.

واستبعد ارتفاع الأرز التمويني المطروح لدى البطاقات التموينية، مؤكدا على جاهزية المضارب بتوريد الأرز بأسعار مناسبة وبدون أي زيادة.