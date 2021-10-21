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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. حملات تفتيشية في عدد من المناطق التجارية

البحرين
البحرين

حرص الجهاز الوطني للإيرادات البحريني على التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، ومباشرة لاختصاصاته في الرقابة على تحصيل القيمة المضافة والانتقائية، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية قام الجهاز الوطني للإيرادات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملات تفتيشية وتوعوية في كافة المحافظات، حيث تم تغطية عدد من المناطق التجارية الحيوية بتلك المحافظات منها سوق المنامة، السوق الشعبي، شارع المعارض، سوق الرفاع، سوق واقف، مجمع التنين وغيرها.

وتم تفتيش أكثر من 150 محلا ومنشأة تجارية، للتأكد من الالتزام بالتطبيق السليم ونشر الوعي اللازم بين الخاضعين للقيمة المضافة والانتقائية،وفق وكالة بنا البحرينية.

وتم رصد عدد من المخالفات التي تستوجب فرض الغرامات الإدارية وبعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية وفقًا لقانون القيمة المضافة وقانون الانتقائية، الذي استوجب غلق بعض المحلات تحفظياً وبناءً عليه فإن الجهاز بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة والانتقائية إلى الجهات المختصة.

وأشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالتزام المنشآت في تطبيق القيمة المضافة والانتقائية، متمثلاً بالتجاوب الإيجابي والتعامل بكفاءة ووعي من قبل تلك المنشآت تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية. كما نوه بأهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق.

وجدد الجهاز الوطني للإيرادات دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة والانتقائية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 80008001 للتواصل مع أحد الموظفين المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو إرسال الاستفسارات او الملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected] إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات www.nbr.gov.bh.

حملات تفتيشية قانون القيمة المضافة البحرين وزارة الصناعه القيمة المضافة

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