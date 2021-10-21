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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الرى ومحافظ الجيزة يبحثان موقف تغطية الترع وتأهيلها وإزالة التعديات

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، واللواء خالد الاعصر رئيس مركز ومدينة كرداسة ، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد عبد السلام رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتي القاهره والجيزة ، والمهندس ناصر البلاصى رئيس الإدارة المركزية لاقليم صرف  مصر الوسطى ، لإستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة.

واستعرض الدكتور عبد العاطى واللواء راشد موقف الحملات الموسعة الجارية حالياً لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بنطاق محافظة الجيزة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة وجهات الدولة المختلفة ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة ، وسبل التنسيق بين الجانبين فى المواقع المتداخلة مع الترع والمصارف ولاية وزارة الموارد المائية والرى ، مثل تأهيل ترعة المنصورية وتغطية أجزاء منها ، وتغطية مصرف المريوطية بطول ٦٠٠ متر فى المسافة بين شارعى فيصل والهرم ، ودراسة تطوير مصرف أبو مسلم ومصرف ناهيا وترعة الإخلاص.

كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى مشروعات تأهيل الترع بمحافظة الجيزة ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ٥٩٣ كيلومتر من الترع حتي تاريخه ، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٢٠٢ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال ٣٣٥ كيلومتر ، وجاري الطرح لأطوال ٥٦ كيلومتر.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق التحول لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة ، فقد تم حتى الآن التحول لإستخدام نظم الرى الحديث في زمام ٢١٠٠ فدان بنطاق محافظة الجيزة ، مشيرا الى أنه سبق عقد العديد من ندوات التوعية بأهمية الرى الحديث فى محافظة الجيزة وللتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.

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