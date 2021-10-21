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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي : نتطلع من خلال المعرض إلى عقد شراكات مثمرة مع الشركات العالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة

وزير الإنتاج الحربى يشارك في افتتاح معرض "ADEX 2021" ويلتقي وزير الدفاع الكوري الجنوبي

صدى البلد

شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربى في فعاليات افتتاح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021" المقام في كوريا الجنوبية، والذي تـم بحضــور  Moon Jae-in رئيـــس جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة، وفي إطار عمق العلاقات بين الجانبين قــام Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية بإستقبال الوزير "مرسي" بحرس شرف بالزي التقليدي الكوري.

وعقب الافتتاح قام وزير الإنتاج الحربى بزيارة جناح كل من شركة "هانوا Hanwha" و"هيونداي ويا Hyundai Wia" الكوريتين، حيث قام بالإطلاع على المنتجات والمعدات المعروضة بالجناحين واستمع لشرح ممثلي الشركتين حول مواصفات هذه المنتجات. 

استعرض وزير الإنتاج الحربى ، أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي من أسلحة وذخائر ومعدات والتى تقوم بتصنيعها شركاتها التابعة بأعلى دقة وكفاءة، كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وزير الإنتاج الحربي : نتطلع من خلال المعرض إلى عقد شراكات مثمرة مع الشركات العالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة

والتقى وزير الإنتاج الحربي، مع Suh Wook وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث أوضح أن مشاركته في معرض "ADEX 2021" تعد فرصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية، مضيفاً أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين وزارة الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد وزير الإنتاج الحربى ، على أن الافتتاح عكس تنظيماً فريداً ومتميزاً للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفاً أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به كوريا الجنوبية في مجال التصنيع العسكري.

 وزير الدفاع الكوري الجنوبي: العلاقات (الكورية - المصرية) شهدت تطوراً كبيراً منذ زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا عام 2016 .. والشركات الكورية تتطلع للمشاركة في معرض مصر للدفاع "EDEX 2021"

من جانبه أشاد Suh Wook وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالتطور الكبير في العلاقات بين بلاده ومصر منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا على اهتمام الجانب الكوري بتعميق تلك العلاقات في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، مضيفاً أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسًا قويًا لإقامة شراكات تعاونية تنموية مثمرة.

كما أكد "Wook" على  تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" خاصةً بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام ٢٠١٨ باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية.

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