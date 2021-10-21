8 دول تستحوذ على 76% من صادرات الأثاث المصري.. و57% نموًا للسودان

استحوذت 8 دول على 75.8% من إجمالي صادرات الاثاث المصري خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بقيمة 122 مليون دولار.

وأضاف تقرير المجلس التصديري لصناعة الاثاث والذى حصل “صدى البلد ” على نسخة منه انه تسيطر السعودية وحدها على 26.1% من صادرات الأثاث المصري، مع نمو قيمة الصادرات لها خلال الفترة من ” يناير- أغسطس 2021″ لتبلغ 42 مليون دولار في مقابل 39 مليون دولار بنمو 7.7%.

وزادت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 13.3% لتبلغ 17 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار، و واستقرت للأردن عند 7 ملايين دولار.



وارتفعت صادرات الأثاث المصري إلى السودان لتبلغ 11 مليون دولار في مقابل 7 ملايين دولار بنمو 57.1%، وإلى الإمارات بنسبة 11.1% لتسجل 20 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار، وسلطنة عمان بنسبة 8.3% لتسجل 11 مليون دولار في مقابل 7 ملايين دولار.

ونمت صادرات مصر من الأثاث لليبيا بنسبة 25% خلال أول 8 أشهر من 2021، لتبلغ 5 ملايين دولار في مقابل 4 ملايين دولار، ولأمريكا بنسبة 60% لتسجل 8 ملايين دولار في مقابل 5 ملايين دولار، ولباقي الدول بنسبة 30% لتبلغ 39 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار.