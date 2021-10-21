عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: تجربة مصر في منع الهجرة غير الشرعية رائعة

الكاتب الصحفي، محمد
الكاتب الصحفي، محمد الشرقاوي

قال الكاتب الصحفي، محمد الشرقاوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية فى تدعيم القوات المسلحة بصفة عامة، مشيرا إلى أنه كانت لديه رؤية مستقبلية فيما يتم بالمنطقة والاقليم بأكمله.

وأضاف محمد الشرقاوى خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن مصر تحتل اليوم مراتب متقدمة جدا فى أعلى التصنيفات للقوة العسكرية وقدراتها.

وتابع أن تصنيف جلوبل العالمي يشهد بقدرة الجيش المصرى، لافتا إلى أن حماية السواحل التي تمت فى مصر حد بصورة كبيرة جدا من الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه بالقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان الدولتين شهدوا أن التجربة المصرية للهجرة غير الشرعية كانت رائعة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعيم القوات المسلحة محمد الشرقاوى صباح البلد تصنيف جلوبل العالمي

ترشيحاتنا

رحلة  إلى القاهرة والفيوم للفائزين بالمسابقة السياحية في محافظة شمال سيناء

وزارة السياحة والآثار تطلق وحدة الحسابات الفرعية.. صور

بدء مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر ودول تجمع الآفتا

وزيرة الصحة تبحث مع مدير"سينوفاك" نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

الاتحاد الأوروبي وواشنطن يؤكدان التزامهما الكامل لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

لمواجهة ارتفاع الأسعار..غرفة القاهرة تبحث زيادة معروض المحاصيل الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ