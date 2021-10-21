كاتب صحفي: تجربة مصر في منع الهجرة غير الشرعية رائعة

قال الكاتب الصحفي، محمد الشرقاوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية فى تدعيم القوات المسلحة بصفة عامة، مشيرا إلى أنه كانت لديه رؤية مستقبلية فيما يتم بالمنطقة والاقليم بأكمله.

وأضاف محمد الشرقاوى خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن مصر تحتل اليوم مراتب متقدمة جدا فى أعلى التصنيفات للقوة العسكرية وقدراتها.

وتابع أن تصنيف جلوبل العالمي يشهد بقدرة الجيش المصرى، لافتا إلى أن حماية السواحل التي تمت فى مصر حد بصورة كبيرة جدا من الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه بالقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان الدولتين شهدوا أن التجربة المصرية للهجرة غير الشرعية كانت رائعة.