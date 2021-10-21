صحف السعودية|افتتاح فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية.. 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%.. 7 محاور رئيسية يناقشها «مؤتمر تمكين المرأة» بجامعة الإمام

صحف السعودية:

موسم الرياض ينطلق.. مسيرة عالمية وألعاب نارية في سماء العاصمة

إرهاب الطائرات المسيرة والزوارق.. 13 هجومًا حوثيًّا في أكتوبر

"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

7 محاور رئيسة يناقشها «مؤتمر تمكين المرأة» بجامعة الإمام

ركَّزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

فى صحيفة عكاظ، انطلق موسم الرياض 2021 أمس، بمسيرة عالمية، معلنة افتتاح فعاليات الموسم بنسخته الثانية، أحياها الفنان العالمي بيتبول.

وانطلقت المسيرة الأولى من نوعها إقليمياً التي دشنها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بحزمة كبيرة من الفعاليات الترفيهية الأكبر بالمملكة، تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، وعروض دبابات هارلي، وألعاب نارية، والعديد من المفاجآت، إضافة إلى وجود مدرج خاص بمتابعة المسيرة، وأكثر من 2760 «درون».

وتضمنت المسيرة في انطلاقتها مشاركة الفنان العالمي بيتبول بحفل افتتاح «موسم الرياض»، وإحياء فعاليات الليلة الأولى من الموسم، الأمر الذي سيرتقي بالحفل من الاهتمامات الإقليمية إلى العالمية، ويضاعف الإقبال الجماهيري على الفعاليات الأولية للموسم.

ويعتبر الفنان جزءاً من الغناء الأمريكي العالمي، كونه معروفاً بالأعمال الغنائية الثنائية التي جمعته مع أشهر نجوم الغناء العالمي، مثل جانيت جاكسون، وشاكيرا، وغيرهما.

ويعد «موسم الرياض» إحدى المناسبات السعودية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وجعل الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم والفنادق، وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون عن المتعة واستكشاف الخيارات الترفيهية المستقبلية.

وتتنوع فعاليات «موسم الرياض» ما بين فعاليات موسيقية ورياضية، وبرامج للألعاب، ومساحات للمشي والتسوق، وخيارات واسعة من المقاهي والمطاعم العالمية، في مواقع متعددة منها «رياض بوليفارد سيتي»، و«كومبات فيلد»، و«فيا رياض»، و«ونتروندر لاند»، و«واجهة الرياض»، و«رياض سفاري»، و«قرية زمان»، و«شجرة السلام»، وغيرها من المواقع التي تسهم في تنوع برامج الموسم وفعالياته الشاملة مختلف الجوانب الترفيهية.

وقالت صحيفة عاجل فى تقرير لها، غضبة سعودية، أطلقها مندوب ‏المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، بسبب عجز مجلس الأمن عن إصدار بيان يدين الهجمات الحوثية على السعودية.

تلك الغضبة جاءت بعد أن كثفت المليشيا الحوثية من إرهابها على أراضي المملكة، خلال شهر أكتوبر الجاري، فيما كانت الدفاعات السعودية حاجزًا منيعًا بين هذه الهجمات وتأثر المواطنين والمقيمين بها.

وهو ما أكده تحالف دعم الشرعية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وبالتزامن مع الغضبة السعودية التي أطلقها مندوب المملكة أمام مجلس الأمن، تستعرض صحيفة «عاجل»، عدد الهجمات الإرهابية، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بداية من شهر أكتوبر الجاري، وحتى اليوم، محاولة استهداف الأعيان المدنية جنوب المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

وفي 17 أكتوبر الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفت بهما الميليشيات الحوثية المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك بعد عملية مماثلة يوم 16 من الشهر ذاته، حيث اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة استهدفت منطقة جازان، وقبل ذلك بيومين (14 أكتوبر) اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة استهدفت جازان.

وأعلن التحالف في 12 أكتوبر اعتراض وتدمير طائرة مسيرة استهدفت خميس مشيط، وتم رصد كافة محاولات استهداف المدنيين.

وفي التاسع من الشهر نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة، وقبل ذلك بيوم (الثامن من أكتوبر) أعلن التحالف سقوط طائرة مسيرة حوثية على مطار الملك عبدالله بجازان.

واعترض الدفاع الجوي السعودي في السابع من أكتوبر طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط، فيما أكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين.

وفي السادس من الشهر الجاري أيضًا، أعلن تحالف دعم الشرعية، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، مما أدى لإصابة 4 عاملين في المطار، وفي اليوم ذاته تم تدمير 3 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.

وفي الثالث من شهر أكتوبر دمرت الدفاعات السعودية طائرة حوثية مسيرة استهدفت المملكة، وسبق ذلك بيوم (الثاني من أكتوبر) إعلان التحالف اعتراض طائرة مسيرة استهدفت خميس مشيط، وفي الأول من الشهر ذاته اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة باتجاه منطقة جازان.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

وقال مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن المملكة تدين باسم حكومة المملكة الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها ‏الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، ‏التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان، وأسفرت عن إصابات بين ‏المدنيين من جنسيات مختلفة.‏

وأضاف: إن ذلك لهو استمرار للنهج الذي تتخذه هذه الميليشيات بحق المدنيين منذ بداية ‏الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من ‏المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن منذ ‏سبتمبر الماضي، واستهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ البالستية، وقصفها ‏المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج ‏لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق ‏الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية ‏اليومية بسبب الحصار، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.‏

وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة ‏المدنيين للخطر، مؤكداً على حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي.‏

وأبان أن المملكة تحمل الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تداعيات الأزمة اليمنية ‏ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، حيث استمرت هذه الميليشيات في تفضيل المصالح ‏السياسية الضيقة على مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة.‏

وأكد دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على ‏المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار ‏مجلس الأمن 2216).‏

أما فى صحيفة سبق جاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 81 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 81.107.442 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.518.015 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.489.692 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.459 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

وفى صحيفة الجزيرة يناقش مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 22 نوفمبر القادم على مدى يومين، سبعة محاور رئيسية، بمشاركة وزراء ومختصين ونخبة من الخبراء يمثلون نحو 60 جهة حكومية وأهلية، وعدد من الجامعات السعودية، إضافة إلى مشاركة واسعة للقطاعات النسائية لاستعراض تجارب ومؤشرات تمكين المرأة السعودية في المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول المحاور الرئيسية لأعمال المؤتمر: الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها لاستكمال النقلة النوعية في دعم مشاركتها مجتمعيا، والهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الانتماء للوطن لدى المرأة والأسرة السعودية، إضافة إلى تعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب.

كما يستعرض المشاركون في المؤتمر دور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتجربة تمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عرض تجارب ناجحة لتمكين المرأة من واقع المنظمات المحلية والدولية، علاوة على مناقشة مستقبل وتحديات التمكين من خلال التركيز على استشراف المستقبل وطرح التحديات التي قد تواجه التمكين وسبل التغلب عليها.

وأكد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن الموافقة السامية على تنظيم هذا المؤتمر تأتي ضمن اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للمرأة السعودية وتأكيداً على دعم القيادة للمرأة وإبراز جهودها في التنمية، والاستفادة من قُدراتها وخبراتها العلمية والعملية، وثقةً بدورها وكفاءتها في جميع المجالات.

وقال: « إن المرأة السعودية حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين بالعديد من الإنجازات الحقوقية والقرارات التاريخية والنوعية الهادفة إلى تعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية، وركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030 التي يقودها رائد النهضة والتطوير سمو ولي العهد.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والجامعات السعودية لاستطلاع مختلف تجارب التمكين والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية، ورصد أهم مؤشرات تمكين المرأة والمجالات الوظيفية الجديدة، إضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

من جانبها أكدت وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان الدكتورة نوف العجمي، أن المؤتمر سيشهد حضورًا نسائيًا بارزًا، لافتة النظر إلى أن المؤتمر - بمشاركة نخبة من الباحثين والباحثات - سوف يستعرض مجالات تمكين المرأة السعودية ومؤشرات مهمة وجديدة، مؤكدة أن المرأة السعودية خطت خطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها، وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وتضمن مشاركتها في مراكز القرار المهمة.