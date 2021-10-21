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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليابانية مهتمة بإدخال عقار مولنوبيرافير لعلاج أعراض كوفيد-19 نهاية العام الجاري

صدى البلد

أعربت الحكومة اليابانية عن اهتمامها بإدخال عقار مولنوبيرافير المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري، بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن مثل هذه العلاجات يمكن أن تصبح "ورقة رابحة رئيسية" في المعركة الطويلة والشاقة ضد فيروس كورونا.

وقدمت شركة /ميرك/ الأمريكية للأدوية الأسبوع الماضي طلب ترخيص استخدام طارئ لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل استخدام عقار مولنوبيرافير لعلاج أعراض كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة لدى البالغين المعرضين لخطر الدخول للمستشفيات أو تطور حالتهم إلى خطيرة .. ومن المقرر أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء في 30 نوفمبر المقبل للنظر في طلب شركة ميرك.

ومن المتوقع أن تقدم وحدة ميرك في اليابان طلبا للحصول على موافقة سريعة في البلاد قريبا .. وبمجرد أن تمنح إدارة الغذاء والدواء تفويضها - الذي قد يأتي بحلول نهاية العام - يتوقع أن تمنح الحكومة اليابانية - التي تجري محادثات لشراء الدواء - الموافقة على الاستخدام المحلي بعدها بفترة وجيزة، بحسب صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية.

وإذا تمت الموافقة عليه ، سيكون "مولنوبيرافير" أول عقار مضاد للفيروسات في العالم لعلاج أعراض فيروس كوفيد-19.

وتتابع شركة /شيونوجي/ اليابانية لصناعة الأدوية وشركات أخرى عن كثب السباق لتطوير عقاقير مضادة للفيروسات عن طريق الفم يمكن تناولها في المنزل، مما يخفف العبء عن كاهل العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

وقال الدكتور تاكيشي أورانو، أستاذ الكيمياء المرضية في كلية الطب بجامعة شيمان اليابانية: "نظرا لعدم وجود دواء عن طريق الفم للأعراض الخفيفة، فقد يغير ذلك قواعد اللعبة".. وأضاف"هذا من شأنه أن يضيف إلى ترسانة خيارات الأدوية الممتازة ويخفف العبء عن الأطباء"

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