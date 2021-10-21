عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات الهند ونيبال تحصد أرواح أكثر من 130 شخصا.. فيديو

فيضانات الهند
فيضانات الهند

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ولاية أوتاراخند شمالي الهند إلى 54 شخصا على الأقل، فيما أوقعت الفيضانات عشرات القتلى في نيبال المجاورة أيضا.

وأشار المركز الحكومي الهندي لإدارة الكوارث اليوم الخميس إلى أن 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين جراء فيضانات أوتاراخند.

وحذر خبراء الأرصاد الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ونصحوا السكان بعدم مغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكانت السلطات قد تحدثت أمس الأربعاء عن سقوط 46 ضحية على الأقل بفيضانات أوتاراخند.

مشاهد مرعبة.. قتلى ومفقودون جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند |فيديو

إعلان من الأمم المتحدة حول فيضانات جنوب السودان

وشهدت الولاية الجبلية أمطارا متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية تسببت في غرق الطرق وتدمير الجسور وانهيارات أرضية جرفت عدة منازل، ما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 2000 فرد من القوات شبه العسكرية والشرطة المدنية إلى المنطقة.

وطالت الفيضانات دولة نيبال المجاورة أيضا، حيث لقي 77 شخصا على الأقل مصرعهم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

الهند نيبال فيضانات الكوارث اخبار العالم

موضوعات متعلقة

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. بدأت منذ قليل فلا تفوتها

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

دلائل وبراهين تفضح تخابر الإخوان مع حركة حماس.. تفاصيل

فضل الصدقة للميت ؟ 20 سببا يجعل المتوفى يطلبها من أقربائه

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا

ترشيحاتنا

رحلة  إلى القاهرة والفيوم للفائزين بالمسابقة السياحية في محافظة شمال سيناء

وزارة السياحة والآثار تطلق وحدة الحسابات الفرعية.. صور

بدء مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر ودول تجمع الآفتا

وزيرة الصحة تبحث مع مدير"سينوفاك" نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

الاتحاد الأوروبي وواشنطن يؤكدان التزامهما الكامل لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

لمواجهة ارتفاع الأسعار..غرفة القاهرة تبحث زيادة معروض المحاصيل الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ