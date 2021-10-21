أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع من مركز نارو للفضاء، في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية ، قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الصاروخ KSLV-II -المعروف أيضًا باسم نوري- تم إطلاقه من مركز نارو للفضاء في قرية غوهينغ الساحلية الجنوبية في البلاد .
وأشارت إلى أن صاروخ نوري - الذي يبلغ وزنه 200 طن - يهدف إلى وضع قمر صناعي زائف يبلغ وزنه 1.5 طن في المدار، وهي تقنية تسعى كوريا الجنوبية للحصول عليها منذ أكثر من عقد لبرنامجها الفضائي ، وإذا نجح صاروخ نوري في مهمته، فسيكون أول مركبة فضائية مصممة ومصنعة بالكامل محليا.
كوريا الجنوبية تعلن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع من مركز نارو للفضاء
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع من مركز نارو للفضاء، في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.