كوريا الجنوبية تعلن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع من مركز نارو للفضاء

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع من مركز نارو للفضاء، في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية ، قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الصاروخ KSLV-II -المعروف أيضًا باسم نوري- تم إطلاقه من مركز نارو للفضاء في قرية غوهينغ الساحلية الجنوبية في البلاد .

وأشارت إلى أن صاروخ نوري - الذي يبلغ وزنه 200 طن - يهدف إلى وضع قمر صناعي زائف يبلغ وزنه 1.5 طن في المدار، وهي تقنية تسعى كوريا الجنوبية للحصول عليها منذ أكثر من عقد لبرنامجها الفضائي ، وإذا نجح صاروخ نوري في مهمته، فسيكون أول مركبة فضائية مصممة ومصنعة بالكامل محليا.