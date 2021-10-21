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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنقوش: استقرار ليبيا يمتد خارج حدودها.. ومطلوب تحرك رادع ضد التدخل الاجنبي

وزيرة الخارجية الليبية
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن ليبيا عانت من الفوضى والانقسام والتهجير والتدمير لمدة 10 سنوات.

وأضافت المنقوش، خلال كلمتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس، "انعقاد المؤتمر في طرابلس بداية لبناء دولة العدل والحرية في ليبيا، وهذا المؤتمر هو تأسيس لاستقرار جديد في ليبيا".

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وأكدت المنقوش أن استقرار ليبيا يمتد إلى خارج حدودها، وأن ليبيا تتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع المجتمع الدولي، مؤكدة أن رمزية هذا الاجتماع مهمة وتاريخية بالنسبة لليبيين، داعية إلى اتخاذ تحرك رادع في وجه التدخل الأجنبي.

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية أن الاستقرار في ليبيا لا يقوم إلا بسيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها، موضحة "نحن بحاجة إلى استقرار سياسي يضمن مشاركة جميع الليبيين".

وقالت المنقوش "نحتاج لمساعدة الأشقاء والأصدقاء من أجل استقرار ليبيا، ومن كان يريد لنا الاستقرار فليعيننا عليه وسنحفظ له الجميل".

ليبيا الخارجية طرابلس نجلاء المنقوش اخبار العالم

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