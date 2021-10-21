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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مضاعفات مرض البري بري وكل ما لا تعرفينه عنه

مرض البري بري
مرض البري بري

مضاعفات مرض البري بري عديدة ففي حالات نادرة قد يؤدي إلى  تلف الدماغ الناتج عن نقص حاد في الثيامين 

ويعد مرض البري بري هو اضطراب يمكن أن يحدث عندما يعاني الشخص من نقص في الثيامين أو فيتامين ب 1 ويمكن أن يؤدي إلى النقص الحاد في هذه المغذيات إلى تلف دائم، وفقا لموقع  webmd إليك مضاعفات 

مضاعفات مرض البري بري

ووفقا لموقع هيلث إليك مضاعفات مرض البري بري

تكسير الكربوهيدرات
تقلص العضلات
التوصيل في الخلايا العصبية
خلق الجلوكوز
تكوين الأحماض التي تساعد على الهضم
قد يمنع نقص الثيامين الشديد الجسم من أداء هذه الوظائف بشكل صحيح.

أما عن أعراض مرض البري وفقا لموقع هيلث هي زيادة معدل ضربات القلب ونقص حاد في الطاقة أو إرهاق مستمر وضيق في التنفس والاستيقاظ ليلا بسبب ضيق التنفس وتورم في الساقين والقدمين والشعور بآلام عامة وآلام في الجسم بجانب صعوبة المشي والخدر في اليدين أو القدمين

 

كل ما تريد معرفته عن مرض البري بري

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علاج مرض البري بري


يعتمد الأطباء على اختبارات الدم والبول للمساعدة في قياس مستويات الثيامين في مجرى دم الشخص لتشخيص مرض البري بري.

يعد الهدف من علاج مرض البري بري هو زيادة مستويات الثيامين في الجسم. قد يوصي الأطباء بالمكملات أو الحقن عن طريق الفم لتوصيل هذا الثيامين ، اعتمادًا على الصحة العامة للشخص. قد يقترحون أيضًا تناول مكملات أخرى لدعم العلاج.

أثناء العلاج ، قد يطلب الأطباء أيضًا اختبارات دم منتظمة للتحقق من مستويات الثيامين لدى الشخص حتى تعود إلى وضعها الطبيعي. 

أطعمة للتخلص من مرض البري بري

تتطلب الوقاية من مرض البري بري أن يستهلك الشخص ما يكفي من الثيامين في نظامه الغذائي.

عادةً ، لن يحتاج الشخص الذي يأكل نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا مع التركيز على الأطعمة الكاملة إلى القلق بشأن نقص الثيامين.

 تشمل الأطعمة التي تحتوي على الثيامين بشكل طبيعي ما يلي:

لحم
المكسرات والبذور
الفاصوليا والبقوليات
مأكولات بحرية
منتجات الألبان
هناك أيضًا العديد من الأطعمة ، مثل الخبز وحبوب الإفطار والمخبوزات ، التي يعززها المصنعون بالفيتامينات ، بما في ذلك الثيامين.

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