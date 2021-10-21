مران المستبعدين فى الزمالك .. رزاق سيسيه يواصل التأهيل

واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران المستبعدين من مواجهة توسكر الكيني اليوم الخميس.

وخاض سيسيه مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.