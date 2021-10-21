بالفيديو.. حصة لتوعية التلاميذ بأساليب "الخطف" وكيفية التعامل مع الخاطفين

لجأ احد المعلمين لتخصيص حصة لتوعية تلاميذه بطرق الخطف الحديثة ، ونصحهم بعدم الذهاب مع أي أشخاص أغراب لا يعرفونهم و كيفية التصرف مع أي محاولات لخطفهم.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على نشر هذا الفيديو على حسابه الرسمي على فيس بوك ، وعبر عن اعاجبه بفكرة الفيديو.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : ان هذا المعلم قدم درسا للاطفال عمليا في الاختطاف وندعو الله ان يحمي اطفالنا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : كل التحية والتقدير لكل معلم ومعلمة اخذوا على عاتقهم تأدية رسالتهم بكل آمانه .

واستكمل نائب وزير التربية والتعليم : نحن كمسئولين في وزارة التربية والتعليم ، مؤمنين بأن التربية قبل التعليم وان المعلمون مربو اجيال

وقال : ادعو جميع مديري المدارس بتنسيق مثل هذه التدريبات لأطفالنا بالمدارس لتوعيتهم ، إيمانا منا جميعاً بالدور التربوي الهام الذي يقوم به المعلم ومدى تأثيرة على المجتمع

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انباء تزعم ان مدرسة ام الابطال للغات قد شهدت واقعة ضبط سيدة كانت تستعد لخطف طفل من المدرسة باستخدام قطع من الشيكولاتة ، وتم استدعاء لنجدة ن طريق التواصل مع مباحث الطالبية ، وتبين ان هذه السيدة تمثل تشكيل عصابي لسرقة الاطفال ومسجلة خطر.