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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالفيديو.. حصة لتوعية التلاميذ بأساليب "الخطف" وكيفية التعامل مع الخاطفين

لقطة من حصة التوعية
لقطة من حصة التوعية بأسالب الخطف

لجأ احد المعلمين لتخصيص حصة لتوعية تلاميذه بطرق الخطف الحديثة ، ونصحهم بعدم الذهاب مع أي أشخاص أغراب لا يعرفونهم و كيفية التصرف مع أي محاولات لخطفهم.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على نشر هذا الفيديو على حسابه الرسمي على فيس بوك ، وعبر عن اعاجبه بفكرة الفيديو.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : ان هذا المعلم قدم درسا للاطفال عمليا في الاختطاف وندعو الله ان يحمي اطفالنا.

 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : كل التحية والتقدير لكل معلم ومعلمة اخذوا على عاتقهم تأدية رسالتهم بكل آمانه .

واستكمل نائب وزير التربية والتعليم : نحن كمسئولين في وزارة التربية والتعليم ، مؤمنين بأن التربية قبل التعليم وان المعلمون مربو اجيال

وقال : ادعو جميع مديري المدارس بتنسيق مثل هذه التدريبات لأطفالنا بالمدارس لتوعيتهم ، إيمانا منا جميعاً بالدور التربوي الهام الذي يقوم به المعلم ومدى تأثيرة على المجتمع

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انباء تزعم ان مدرسة ام الابطال للغات قد شهدت واقعة ضبط سيدة كانت تستعد لخطف طفل من المدرسة باستخدام قطع من الشيكولاتة ، وتم استدعاء لنجدة ن طريق التواصل مع مباحث الطالبية ، وتبين ان هذه السيدة تمثل تشكيل عصابي لسرقة الاطفال ومسجلة خطر.

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