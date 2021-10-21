اليوم.. اجتماع فني في الزمالك استعدادا لمباراة توسكر الكيني

يعقد في الخامسة مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من الجهاز الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.