عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض فرح الفوتوغرافيا بساقية الصاوي.. اليوم

صدى البلد

يفتتح اليوم في السادسة مساءً معرض "فرح الفوتوغرافيا" السادس، بساقية الصاوي بالزمالك، والذي يقام في الفترة ما بين ٢١ إلى ٢٩ أكتوبر الحالي.

 

ويشارك في المعرض أكثر من ٣٠٠ عارض من هواة التصوير الفوتوغرافي، من خلال المعرض والذي ينظمه المصور  بولس إسحاق وهو زميل الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى إنه قد أسس فريق "هيا نتعلم التصوير الفوتوغرافي".

txt

تعرف على جدول حفلات النصف الثاني من شهر أكتوبر في ساقية الصاوي

txt

بلاك تيما يحتفلون بعيد ميلاد الكينج محمد منير في ساقية الصاوي

ويطلق على المعرض اسم "الفرح" أو فرح الفوتوغرافيا، لما يسببه من حالة سعادة بين العارضين خاصة "الهواة" إذ يتيح الفرصة لهؤلاء؛ وغالبًا ما يكون هو المعرض الأول في رحلتهم الفنية.

 

يذكر أن المجموعة أسسها المصور بولس إسحاق عام 2013، وتضم أكثر من 110 ألف مصور بين هاو ومحترف، إذ إن فكرة إقامة المعرض -كما يصفها بولس- أتت من إنه دائمًا ما كان يود أن يجتمع المصورين؛ الهواة والمحترفين في مكان واحد ومشاركة أعمالهم سويًا.

 

وتشارك في معرض "فرح" الفنانة الراحلة ريم خيري شلبي، بصورة فوتوغرافية من تصويرها.

ساقية الصاوي فرح الفوتوغرافيا ساقية عبدالمنعم الصاوى الزمالك التصوير الفوتوغرافي

موضوعات متعلقة

تعرف على جدول حفلات النصف الثاني من شهر أكتوبر في ساقية الصاوي

بلاك تيما يحتفلون بعيد ميلاد الكينج محمد منير في ساقية الصاوي

ترشيحاتنا

750 ألف شخص يتوافدون على الرياض و2760 طائرة درون لهذا السبب.. تفاصيل

شكري: الرئيس السيسي يحرص على إيلاء الوضع في ليبيا اهتماما كبيرا

أحد منظري تيار اليسار الإسلامي.. وفاة المفكر حسن حنفي

حكم المصاريف الإدارية على القرض.. الإفتاء تجيب

في مصر إخوة حريصون على تقدمكم.. شكري يوجه رسالة إلى الليبيين

ذبحها بـ سكين المطبخ .. مصير عاطل يقتل زوجة شقيقه فى سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

بيان عاجل من رابطة الأندية يخص أصحاب الهمم

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

إصابة شخصين في سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

اﻟﻤﺰﻳﺪ