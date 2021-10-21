افتتاح معرض فرح الفوتوغرافيا بساقية الصاوي.. اليوم

يفتتح اليوم في السادسة مساءً معرض "فرح الفوتوغرافيا" السادس، بساقية الصاوي بالزمالك، والذي يقام في الفترة ما بين ٢١ إلى ٢٩ أكتوبر الحالي.

ويشارك في المعرض أكثر من ٣٠٠ عارض من هواة التصوير الفوتوغرافي، من خلال المعرض والذي ينظمه المصور بولس إسحاق وهو زميل الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى إنه قد أسس فريق "هيا نتعلم التصوير الفوتوغرافي".

ويطلق على المعرض اسم "الفرح" أو فرح الفوتوغرافيا، لما يسببه من حالة سعادة بين العارضين خاصة "الهواة" إذ يتيح الفرصة لهؤلاء؛ وغالبًا ما يكون هو المعرض الأول في رحلتهم الفنية.

يذكر أن المجموعة أسسها المصور بولس إسحاق عام 2013، وتضم أكثر من 110 ألف مصور بين هاو ومحترف، إذ إن فكرة إقامة المعرض -كما يصفها بولس- أتت من إنه دائمًا ما كان يود أن يجتمع المصورين؛ الهواة والمحترفين في مكان واحد ومشاركة أعمالهم سويًا.

وتشارك في معرض "فرح" الفنانة الراحلة ريم خيري شلبي، بصورة فوتوغرافية من تصويرها.