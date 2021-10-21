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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نواب يطالبون بضرورة التصدى لمراكز الصيانة الوهمية..تسيء لسمعة الصناعة..ومطالب بتشديد الرقابة و تحري المواطنين الدقة

مراكز صيانة
مراكز صيانة

طلب إحاطة لمواجهة مراكز الصيانة الوهمية

برلمانية تطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك على مراكز الصيانة بكافة نواحي الجمهورية 

برلماني: مراكز الصيانة الوهمية تعمل على إقناع الجمهور بأنها معتمدة .. وعلى المواطن تحرى الدقة

أكد عدد من النواب على ضرورة التصدي لمراكز الصيانة الوهمية، فى حالة عدم حصولها على ترخيص، وأشاروا إلى أن هذه المراكز تعتمد فلسفتها على إقناع الجمهور بأنها "المركز الوحيد المعتمد"،و كل ذلك يتم بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة الحقيقية.

بداية ، وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن فوضى مراكز الصيانة الوهمية والتي تعمل بدون ترخيص.

وقال “ السلاب” فى طلب الإحاطة إن الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي والطرق والصحف امتلأت إعلانات عن مؤسسات تدعي أنها مراكز صيانة معتمدة وأغلبها تكون وهمية، مشيرا إلى  أن هذه الكيانات الوهمية تتسابق فيما بينها لإقناع الجمهور بأنها "المركز الوحيد المعتمد"،و كل ذلك يتم بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة الحقيقية ".

وحذر السلاب من انتشار مراكز الصيانة غير المعتمدة يكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين، نظرا لما تسببه من أعطال كبيرة في الأجهزة الخاصة بهم، وما ينجم عنه من مشكلات وتحرير محاضر وغيرها.

و طالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في مواجهة هذه الكيانات ، مشددا على القائمين على الإعلام خصوصا الهيئات الإعلامية الثلاثة بالتصدي لمثل هذه الإعلانات المضللة ووقفها فورا حرصا على مصالح قطاع عريض من المواطنين.

من جانبه قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،إن مراكز الصيانة غير المعتمدة عددها ضئيل ، لكنها قد تؤثر بشكل سلبي على بعض المواطنين، نظرا لما تسببه من أعطال كبيرة في الأجهزة الخاصة بهم، مشيرة إلى أنها تتسبب في الإضرار بالمستهلك وسمعة الصناعة المصرية.

وطالبت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”  مؤسسات الرقابة التابعة لمجلس الورزاء، و جهاز الرقابة على المبيعات ، وكذا جهاز حماية المستهلك  بضرورة تفعيل الرقابة على مراكز الصيانة بكافة نواحي الجمهورية ، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المصنع والمستهلك لحمايته من مراكز الصيانة الوهمية.

ونوهت عضو صناعة النواب على أن يكون المستهلك على وعي كاف بما له وعليه ،و تحري الدقة قبل التواصل مع جهات مجهولة . 

 

وفى سياق متصل،أيد النائب عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن فوضى مراكز الصيانة الوهمية والتي تعمل بدون ترخيص.

 

وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن مراكز الصيانة لابد أن تكون معتمدة ، ومطابقة للمواصفات العالمية،لافتا إلى أن المراكز الوهمية خارجة عن إطار تفعيل القانون، والتى تعتمد فلسفتها فى المقام الأول على إقناع الجمهور بأنها معتمدة دون النظر لمصلحة المواطن.

وللتصدى لهذه الظاهرة، طالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ، وشن حملات مفاجئة على مراكز الصيانة، معربا عن تمنيه من جموع المواطنين تحري الدقة قبل التواصل مع الجهات المجهولة ، والغير معتمدة ، وذلك لحمايتهم من التعرض لمنتجات مقلدة وغير أصلية.

مراكز الصيانة الوهمية ترخيص محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب إعلانات

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