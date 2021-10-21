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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع وإزالة جميع التعديات والاشغالات علي حرم الطرق بأشمون

رفع وإزالة جميع التعديات
رفع وإزالة جميع التعديات والاشغالات علي حرم الطرق بأشمون

تابع طارق أبو حطب، نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة في محافظة المنوفية، يرافقة قسم الاشغالات بالمجلس أعمال رفع وإزالة جميع التعديات والارصفة المخالفة والمتهالكة والاكشاك المتواجدة علي جانبي الطريق بشارع الثورة وذلك بالاستعانة بمعدات وسيارات مجلس مدينة أشمون. وكذا متابعة أعمال قطع الفرمة بالشارع.

كما قام بمتابعة قسم الإنارة بالمجلس أثناء رفع جميع أعمدة الإنارة المتهالكة وزرع أعمدة حديثة علي جانبي الطريق بهدف توسعة الطريق وتمهيده لأعمال الرصف التي سوف تتم به خلال الأيام القادمة.

وسيتم تطوير الشارع تطويرا شاملا من إنشاء بلدورات حديثة وموحدة علي جانبي الطريق وكذا عمل جزيرة وسطي حديثة تتلائم مع طبيعة الشارع ولتوسعة الطريق أمام المواطنين والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة باعتبار شارع الثورة من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة .

وتابع أبو حطب، إستكمال العمل بشارع العبور حيث جاري عمل البلدورات والارصفة بالشارع  تمهيداً لأعمال الرصف التي ستتم به بداية من مركز شرطة أشمون وحتي مسجد الفردوس بطول حوالي 350 م²، والذي يتم تنفيذة بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة.

وأكد سرور، أن خلال المرحلة القادمة سوف تشهد أشمون تغيير حقيقي بعد أن يتم البدء في أعمال الرصف لعدد كبير من شوارع أشمون لتظهر أشمون بالمنظر الذي يليق بأهلها،  وهو ما سوف يلمسة المواطن الاشموني خلال الفترة المقبلة.

مدينة اشمون إزالة جميع التعديات شارع الثورة محافظة المنوفية توسعة الطريق

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