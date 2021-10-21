مدحت العدل : نجل عبد المطلب خرج من المشرحة وفي طريقه للدفن

أكد المنتج مدحت العدل أن نور عبد المطلب ؛ نجل الفنان محمد عبد المطلب ؛ في طريقه لصلاة الجنازة عليه بعد خروجه من المشرحة.

أضاف مدحت العدل في تصريح خاص لـ صدى البلد :" نور عبد المطلب سيتم حاليا تأدية صلاة الجنازة عليه ؛ على ان يتم دفنه بعدها في مقابر الرحمة بالمغرب ".



وكان المنتج مدحت العدل قد كشف في تصريح خاص لموقع صدى البلد عن موعد دفن نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب ، وعن سبب تأخر دفنه.

وقال مدحت العدل:" المستشفى قررت تشريح جثة الراحل نور عبد المطلب ، ليتأخر بذلك موعد دفنه إلى اليوم بدلا من أمس".

أضاف مدحت العدل :" على الرغم من استخراج التصاريح الخاصة بدفن الراحل، الا انهم قرروا معرفة سبب الوفاة بشكل دقيق وتشريح الجثة.

اختتم مدحت العدل :" سيتم دفن الراحل نور عبد المطلب في مقابر الرحمة الخاصة بالمواطنين المغاربة والتابعة لدولة المغرب.

وعاني نور عبد المطلب، من شلل في إحدى قدميه وإذا لم تتحسن حالته قد يلجأ الأطباء إلى بتر قدمه.

وفي استجابة سريعة من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر؛ صرح “شاكر” بأنه تواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد وشرح لها حالة نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب.

ووافقت الوزيرة على تبني حالة نجل عبد المطلب مؤكدة أنها تنتظر قدومه من المغرب خلال الأيام المقبلة حتي يتم علاجه في مصر وتوفير جميع سبل الراحة له.

معاناة نجل محمد عبد المطلب

وقبل عام، كشف نور عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن كواليس معاناته بعد الإفلاس، قائلًا "أملك مطعما لكنه احترق وأفلست واضطررتُ إلى الانتقال للعيش في المغرب"، معقبا "أعيش بلا مأوى".

وأضاف "عبد المطلب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، "كنت أسكن مع صديق لي، وهو رجل أعمال، وكان يرعاني وأعطاني سكنًا ولكن بعد وفاته طردتني زوجته من الشقة".

وناشد عبد المطلب، وزير الخارجية، والسفارة المصرية لدى المغرب، تسهيل سبل عودته إلى القاهرة، مردفا "أتمنى العودة للقاهرة في أقرب وقت".

وبعد الأزمة، تدخلت إدارة mbc لحل أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب، وأحضرت له مكانًا سكنيًا بعد أن تم طُرده من منزله بالمغرب.