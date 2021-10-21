الخدمات البيطرية تفحص وتعالج أكثر من 191 ألف رأس ماشية و 123000 طائر

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم علاجه ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية من بداية العام حتى تاريخه.



حيث أوضح التقرير أنه تم علاج 191 ألف و 856 رأس من مختلف أنواع الحيوانات وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ عددها 122 ألف و897 طائر.

وقال القصير، إنَّ الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والالبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأكّد أنَّ القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربيين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.