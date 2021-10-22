السبت … افتتاح مؤتمر "مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة" بـ الاسكندرية

تبدأ غدا السبت أعمال المؤتمر العلمي الدولي مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة، الذى تنظمه كلية التربية الرياضية أبو قير بجامعة الإسكندرية، بالشراكة مع أكاديمية بحث وتطوير انشطة علوم الرياضة (دراسات عليا)، ويعقد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتستمر أعماله لمدة يومين بفندق تيوليب جولدن بلازا، القاهرة.

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ويهدف المؤتمر الى إتاحة الفرصة للمشاركين للحضور والاستماع إلى نخبة من المتحدثين والخبراء المميزين من خلال جلسات البرنامج التى تتضمن محاور قيمة تمكن الحضور من التفاعل مع المواقف الجدية بالقطاع الرياضي، والتعرف على الجديد في مجال والذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة، ودعم مستقبل الرياضة في الوطن العربي من جميع جوانبها، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والعاملين والباحثين في القطاع الرياضي والقطاعات المرتبطة بعلوم الرياضة.



كما يتضمن المؤتمر تكريم بعض الفئات التي تقدم جهوداً صادقة وإنجازات مهنية ورياضية متميزة، وإبراز جهود المتميزين على صعيد الرياضة العربية من العاملين في حقل التربية البدنية، وإحداث حراك في المنطقة العربية لأهم القضايا المتعلقة بعلوم الرياضة وكذلك تطوير المعرفة الرياضية وعرض التجارب والممارسات التطبيقية.