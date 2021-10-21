إصابة سائق توك توك على يد آخر لخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

أصيب سائق توك توك بجرح قطعى غائر أسفل الإبط على يد آخر طعنة بسكين لخلاف بينهم على أولوية المرور بالطريق العمومى بناحية الكردى بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمأمور قسم شرطة الكردى من مستشفى ميت سلسيل بوصول رضا الطنطاوى محمود ٤٣عاما سائق توك توك ومقيم الكردى ادعاء تعدى من آخرين ومصاب بجرح قطعى غائر أسفل الإبط الايسر وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ للعرض على استشارى القلب والصدر

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وسؤاله اكد على قيام محمود يوسف مرسى ٢٣ عاما مقيم قرية كفر قنيش التابعه لمركز منية النصر بالتعدى عليه بسكين لخلاف بينهم على أولوية المرور على طريق الكردى العمومى .

وينقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عباره عن سكين وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٣٣ جنح قسم شرطة الكردى واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات