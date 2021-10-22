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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صانعة السلام .. مقررة القومى للمرأة بالمنيا : حملة للتوعية بمخاطر بالختان والزواج المبكر..فيديو

الدكتورة منال أبو
الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة

التقى " صدى البلد" بالدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع مجلس القومي للمرأة بالمنيا ف لاستعراض أنشطة وفعاليات المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  أن المجلس نظم حملة طرق الأبواب تحت شعار المرأة المصرية صانعة السلام بتدريب 50 رائدة ريفية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمراكز العدوة وأبوقرقاص وملوى ومشاركة الواعظات والمكرسات سفيرات المحبة و السلام بالمجلس . 
حيث تستمر الحملة بالقرى 3 أيام متواصلة نستهدف خلالها الفئات المهمشة والسيدات البسيطة لشرح العنف التي تتعرض لها المرأة وشرح قضايا ختان الإناث والزواج المبكر والزيادة السكانية وزيادة عدد المطلقات موكدة اننا إذا وصلنا لعلاج أسباب هذه المشكلات سنصل لصنع السلام وستكون المرأة صانعة السلام.

وشددت الدكتورة منال أن المجلس القومي مهتم جدا بالتمكين الاقتصادي ورفع الحاله الثقافه للاسر حيث نستهدف المرأة والرجل والطفل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات كالوحدات المحليه وإدارات المرأة وقصر الثقافة والشباب والرياضه وهيئة كير  وغيرها من الجهات الشريكة.

وأكدت   تفعيل دور المرأة لخلق جيل يحترم ثقافة السلام عن طريق غرس مفاهيم السلام والعدل والمحبة ونبذ العنف وإرساء قيم المواطنة فى وجدان الأبناء. 
 
وأشارت مقررة الفرع أنه تم الاحتفال بالفاميلي داي " يوم العائلة" بالتعاون مع هيئة كير لشرح قضية ختان الإناث واضراراها على الطفله والفتاة وكذلك قضية الزواج المبكر بقريتي بني عبيد بأبوقرقاص والعمودين بسمالوط

وأوضحت أنه خلال الاحتفال تم استضافت عدد من الأطباء لشرح المشاكل الصحيه والآثار الضارة الناتجة عن ختان الإناث وكذلك رجال الدين الإسلامي والمسيحي للتأكيد على حرمانية ختان الإناث بالاديان واضافة إلى متخصصين لشرح العقوبات الخاصه بالختان بالقانون المصري فتم دعوة الأب والأم والفتاة والطفله والأجداد لشرح قضية الختان وتكوين قرار وراي لدى الآباء بمنع ختان بناتهم.

وتم خلال اليوم أيضا عرض بعض النماذج من السيدات اللائي قمن بشرح الآثار الناتجة عن الختان ورفضهن لختان الطفله والفتاة لعدم تكرار التجارت السيئه التي تعرضن لها.

وأعلنت الدكتورة منال ابو سمرة بدء تدريب المجلس مع رجال الدين الإسلامي والأئمة بوزارة الأوقاف للمشاركه معنا في حملات طرق الأبواب والندوات واللقاءات الجماهيريه لتثقيف السيدات لاننا شعب متدين بطبعه وراي الدين الإسلامي والمسيحي مهم جدا في القضيه حيث أن رأى الدين منصف للمرأة ولتصحيح بعض الأفكار والمعلومات الخاطئه لدى الأسر وفي النهاية نتمني كل التوفيق والاذدهار للمرأة المصريه. 
 

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