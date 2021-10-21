هشام السنجري: المشروع الوطني هدفه العودة للقراءة وإحياء الوعي

قال هشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي بمصر وشمال إفريقيا، إن مؤسسة البحث العلمي من أحد أهدافها الرئيسية المشاريع المتعلقة بالقراءة سواء الورقية أو الإلكترونية.

وأضاف السنجري، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر 2 " أن المشروع الوطني للقراءة إطلاقه في اليوم الذي أعلن فيه وجود كورونا في مصر، وسبب ذلك لدينا كثيرا من الاحباط ولكن أبناءنا المشاركين عبر الموقع الالكتروني هم من شجعونا على استكمال المشروع والسماح بالقراءة والتدريب الإلكتروني.

وأشار إلي أن المشروع الوطني للقراءة هدفه العودة للقراءة لأنها الأساس ولإحياء الوعي بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار.

وأكد هشام السنجري أن من قاموا بالاشتراك بالفعل عبر الموقع الإلكتروني وأتموا قراءة الـ30 كتابا كان عددهم 3.5 مليون طالب بدءا من الصف الأول الابتدائي وإلى نهاية المرحلة الجامعية ومن دارسي الدراسات العليا وزملائنا المعلمين على مستوى 27 محافظة.

وأوضح السنجري أن المشروع الوطني للقراءة كان موجودا سابقًا بعنوان "مصر بألوان المعرفة" لأبنائنا الطلاب في مراحل التعليم الجامعي.