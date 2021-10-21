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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد مجدي: يجب التوقف كثيرا عند سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي

قال الإعلامي أحمد مجدي، إننا في أيام جميلة، مؤكدا أن احتفالنا يوم الثلاثاء الماضي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن اليوم الخميس إجازة.

 

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”،  أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أضاء البشرية كلها فهو ليس فقط مبعوث للمسلمين.

 

لأتمم مكارم الأخلاق

وتابع أحمد مجدي، أن الرسول قال “انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ”، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خلق مع كل الناس حتى ممن أذوه، وهو ما ظهر في فتح مكة .

 

وأشار مقدم برنامج “بدون حظر” إلى أن نبينا العظيم بعث من أجل مكارم الأخلاق، وكان الرحمة المهداه للجميع، ويجب أن نتوقف كثيرا عند سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

 

الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد مجدى مكارم الأخلاق الاخلاق يوم الثلاثاء

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