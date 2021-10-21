المجتمع الأوروبي الشريك الأقرب لمصر.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين بعدد من السفراء

قال الإعلامي أحمد مجدي، إنه بالأمس تم إجتماع 32 سفير يجتمعون في مكان واحد، مؤكدا أن من بين هؤلاء السفراء حضر السفير الانجليزي والامريكي والروسي.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن السفراء المعتمدين في القاهرة تحدثوا في كل القضايا التي تشغل مصر وذلك في ضيافة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وتابع أحمد مجدي، أن الجميع تحدث عن مصلحة مصر، مؤكدا أن السفراء الاجانب أبدوا انبهارا كبيرا، بما تحقق في مصر.

عرض خطوات تقدم مصر

وأشار مقدم برنامج بدون حظر إلى أن النائب محمد أبو العينين، عرض خطوات تقدم مصر وكيف ان الشعب المصري داعم للقيادة السياسية وتحدث أيضا عن كافة الانجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مقدم برنامج بدون حظر، أن النائب محمد أبو العينين قد أكد لصفراء العالم، أنه حان الوقت للحديث عن المستقبل، والإستفادة من الرؤية المصرية، إضافة إلى أن المجتمع الأوروبي الشريك الأقرب لمصر وجاء الوقت لتنمية هذه العلاقة.