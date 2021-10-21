رحمة للعالمين.. الشيخ محمود عقيل: الاحتفال بذكرى المولد النبوي واجب علينا

هنأ الشيخ محمود عقيل - كاتب ومؤلف إسلامي - الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال عقيل في حواره مع الإعلامية وفاء طولان ببرنامج " مصر أحلى " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :"الاحتفال بمولد النبي الشريف أمر واجب، لأن النبي محمد هو أكبر نعمة وأعظم رحمة أنعم بها الله على العالمين".

وأضاف:" النبي محمد بعث رحمة للعالمين جميعا ، كل مخلوق من المخلوقات يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمة من الأمم تعرف النبي محمد باسم خاص عندها ".

وأكمل محمود عقيل :" ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه يزيل الهموم ويغفر الذنوب ويقضي الديون ".

ولفت عقيل :" الصلاة على النبي مقبولة في أي وقت لأن من يصلي على النبي يشترك مع الله تعالى والملائكة في الصلاة عليه".

