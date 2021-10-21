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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فصل 100 من أفراد الشرطة لصلتهم بجرائم غير مشروعة في هذا البلد..ما الحكاية؟

قوات الامن
قوات الامن

فصلت بلدة جوفينتينو روساس في ولاية جواناخواتو في شمال وسط المكسيك كامل قوات الشرطة التابعة لها للاشتباه في صلتها بالجريمة المنظمة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت الحكومة المحلية أمس الأربعاء أنه بناء على طلب من مجلس بلدة جوفينتينو روساس، سيطرت الشرطة الإقليمية على البلدة.

وتمت مصادرة أسلحة وذخائر ومعدات ومركبات. وتبين أن شرطيين اثنين على الأقل بحوزتهما مخدرات غير مشروعة.

وذكرت صحيفة «لا جورنادا» اليومية أنه تم فصل نحو 100 من عناصر الشرطة البلدية، مشيرة إلى أن أعضاء من عصابة سانتا روزا دي ليما تسللوا إلى الشرطة، وتتورط عصابة الجريمة المنظمة بشكل رئيسي في سرقة البنزين.

وقال حاكم جواناخواتو، دييغو سينهوي رودريغيز فاليخو، إن جوفينتينو روساس «معقل للجماعات الإجرامية». وتعد هذه الولاية واحدة من أخطر الولايات في المكسيك.

ويتم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل كل يوم في جميع أنحاء البلاد.

وينجم جزء كبير من أعمال العنف عن عصابات ضالعة في تهريب المخدرات والابتزاز وسرقة البنزين. ويرتبط العديد منهم بعلاقات مع السياسيين وقوات الأمن.
 

الشرطة جوفينتينو جواناخواتو المكسيك الأنباء

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