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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان بشتيل والأقصر يشتكون من انتشار القمامة

صدى البلد

ارسل مصطفى محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من أنتشار القمامة في الشارع. 

وقال محمد في شكواه نعاني نحن سكان شارعي بشتيل والاقصر وشوف من وجود الاتوبيسات الاجرة بتقوم بالانتظار   فى نصف الشارع عادى كانه جراج لمبيت الاتوبيسات دى رغم ان الشارع ضيق اصلا بالإضافة إلى أن شارع المفروض انه بيتسفلت يدوب شالوا طبقة او قشرة الاسفلت القديمة وكسروا الرصيف 
منذا أكثر من شهر ولم يتم استكمال الرصف حتى الآن بالإضافة إلى عدم وجود صناديق القمامة مم تسبب في انتشار القمامة فى كل مكان اكواام اكوام.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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