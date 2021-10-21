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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد مجدي: منحاز لكلمة النائب محمد أبو العينين عن حقوق مصر التاريخية بنهر النيل

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال الإعلامي أحمد مجدي، إنني منحاز بشكل كامل لكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب والتي ألقاها لسفراء العالم، مؤكدا أنه تحدث عن حقوق مصر في نهر النيل، مؤكدا أن السفراء أبدوا اهتماما كبيرا بتلك الكلمة.

 

وعرض أحمد مجدي مقدم برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، كلمة النائب محمد أبو العينين، عن “نهر النيل”.

 

وقال النائب محمد أبو العينين  إن مصر هبة النيل ولا تنازل عن حقوقنا التاريخية في مياهه، وقال: “عاش المصريون على ضفاف النيل منذ آلاف السنين ولولا النيل ما عاشوا هنا، وهناك حقوق تاريخية موثقة واتفاقات دولية موقع عليها ومعترف بها في الهيئات الدولية”.

وأضاف أن نصيب مصر 55 مليار متر مكعب منذ أن كان عدد السكان 17 مليون نسمة، والآن أصبح العدد ما يزيد على 100 مليون نسمة ولا يزال نصيب مصر نفسه- وبالتالي فهناك فقر مائي في مصر، ومحاولات الدولة تجري على قدم وساق لتعويض هذا الفقر المائي من خلال التحلية وتغطية الترع واستخدام وسائل الري الحديثة.

وأكد النائب أبو العينين للسفراء الأجانب أن مصر لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل، مطالبا السفراء بالبعد عن الشائعات، وقال:” لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ويمكن لمصر أن تنقل تجربتها في الزراعة والصناعة لإثيوبيا بحيث نشاركهم في إحداث نهضتهم، نحن مع إعطاء تجاربنا الاستثمارية معهم دون التعدي على الحق في الحياة.

 

 مصر تحتفل هذه الأيام بالجمهورية الجديدة

وذكر للسفراء أن مصر تحتفل هذه الأيام بالجمهورية الجديدة، وتشهد تغيرا محوريا، تغيرا يعتمد على استغلال مواردنا الطبيعية، وتنمية البشر والحجر، وهناك انفراجة للخروج من الوادي الضيق لتشمل التنمية جميع أنحاء البلاد.

 

 

 

 

مجلس النواب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب صدى البلد الاعلام

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