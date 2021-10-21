سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني غدا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

عقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب. وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بفندق إقامة الفريق الأبيض على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي المكون من "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وفي المقابل سيرتدي فريق توسكر زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر.

حضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وحسام العيوطي مدير تسويق الفريق ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى حسين "ميلا" مسؤول المهمات وطاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة المباراة، وممثلي نادي توسكر. واختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.