سيراميكا كليوباترا يواصل الاستعدادات لبداية مشوار الدوري الممتاز

خاض فريق سيراميكا كليوباترا مرانه اليوم استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022 .
ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، برنامجًا تدريبيًا قويًا؛ من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.
ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد .
مباريات فريق سيراميكا كليوباترا
الجونة - سيراميكا كليوباترا .. الثلاثاء 26-10-2021 .. الساعة 5:30 مساء .. إستاد خالد بشارة
سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي .. الأحد 31-10 الساعة الثالثة عصرا .. إستاد المقاولون العرب
مصر المقاصة - سيراميكا كليوباترا .. الخميس 4-11-2021 .. إستاد الكلية الحربية.. الساعة 3 عصرا
سيراميكا كليوباترا - البنك الاهلي .. الخميس 18-11-2021 .. إستاد المقاولون العرب ..الساعة الثامنة مساء
فاركو - سيراميكا كليوباترا ... الاحد 21-11 -2021 .. إستاد الإسكندرية .. الساعة 5:30 عصرا
سيراميكا كليوباترا - الزمالك .. الخميس 25-11-2021 .. إستاد بتروسبورت .. الساعة الخامسة والنصف مساء
الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا .. إستاد الإسكندرية .. الاثنين 20-12-2021 .. الساعة الثامنة مساء
سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب .. إستاد المقاولون العرب .. الساعة الثالثة عصرا .. الجمعة 24-12-2021