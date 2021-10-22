أهالى قرية الشيخ راجح فى أسيوط يطالبون بـ توفير مخبز بلدي

يعانى أهالى قرية الشيخ راجح التابعة إلى مركز أبوتيج محافظة أسيوط ، التى يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 10 ألف نسمة، من انعدام وجود مخبز بلدى يخدم الأهالى.

ويقول المواطن ثروت حسن مصطفى حسين ، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكوى " بين الناس " التى يقدمها موقع "صدى البلد": يعانى أهالى قرية الشيخ راجح التابعة لمكتب تموين أبوتيج التابعة لمحافظة أسيوط ، من عدم توفر مخبز مدعم ليخدم القرية أقرب مخبز على بعد 3 كم، ويصعب على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الذهاب له، لافتا أن القرية يتبعها أكثر من 15 عزبة وعدد سكانها أكثر من 10 ألف نسمة، لذلك نقوم بشراء الرغيف بربع جنيه ولا نستفيد من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.

وأضاف: " فنحن فى حاجة ماسة إلى وجود مخبر بلدي فى القرية، لرفع المعاناة عن وكبار السن والفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار: تقدمت على طلب مخبز مدعم منذ 2010، وتم معاينة المخبز من قبل اللجنة المختصه وتم اكتمال المخبز بالكامل وتم طلب لإعادة المعاينة برقم صادر 6564 من محافظة اسيوط وبرقم وارد 5380 وذلك فى عام 2015 وحتى الأن لم ينظر فى الطلب .

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