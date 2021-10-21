ضبط صاحب مخبز استولى على 16 شيكارة دقيق وبحوزته201 بطاقة تموين بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة تموينية مكبرة في إطار ضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة المصدر والتي تضر بالبيئة وبصحة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي قام صاحبه فى التصرف فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم، استخراج 82% زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 800 كيلو جرام دقيق بلدي خاص بمستحقي الدعم، كما ضبط بحوزته 201 بطاقة تموينية "كروت ذكية"، خاصة بمستحقى الدعم بغرض الاستيلاء على المال العام الذي يصرف من قبل الدولة لمحدود الدخل.



كما تمكنت مباحث تموين القليوبية من ضبط قضية في مجال الغش التجاري، حيث تمكنت من ضبط 80 شيكارة بلاستيك "صودا كاوية" زنة الشيكارة 25 كيلو جرام، بإجمالى وزن 2 طن مجهول المصدر بدون فواتير غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تانك "بلاستيك كلور" سعة التانك واحد طن كلور خام مجهول المصدر وبدون فواتير وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحررت محاضر بالواقعتين، وتولت النيابه العامه التحقيق لاتخاذ شئونها في ذلك.