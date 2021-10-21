عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتباع الإجراءات الاحترازية.. تشغيل فنادق البحر الأحمر بكامل طاقتها الاستيعابية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قررت وزارة السياحة والآثار ، الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية للمحال والأنشطة السياحية، السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها فى هذا الشأن.

 

وقال الخبير السياحي ماجد القاضي إن مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل تسود القطاع السياحي بعد زيادة حجم حجوزات الموسم الشتوى .

 

وأضاف القاضي أن هذا الموسم سيكون الأفضل منذ ثورة 2011، مؤكدا أن غياب السوق الإنجليزية لم يؤثر سلبا على حجم الحجوزات، رغم أهميته، نظرا للطفرة السياحية التي يشهدها القطاع من توافد أسواق أخرى عوضت هذا الغياب.

 

وتابع أن هناك زيادة في عدد الرحلات الوافدة لمصر من السوق الألماني تصل إلى 144 رحلة خلال الموسم الشتوى، متمنيا المزيد من التحسن للقطاع السياحي.

البحر الأحمر فنادق السياحة الغرف الفندقية اخبار مصر اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

بعد تكهنات حول موعده.. معرض الكتاب يقام 26 يناير واليونان ضيف الشرف

سمير جعجع يتهم حزب الله بالضلوع في حادث مرفأ بيروت

الحكم على كريم بنزيما بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

سينوفاك الصينية تبحث توطين صناعة اللقاحات في مصر | شاهد

لا تقدر على السير.. أول فيديو لـ بشرى بعد تعرضها لحادث بالجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ