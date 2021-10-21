اتباع الإجراءات الاحترازية.. تشغيل فنادق البحر الأحمر بكامل طاقتها الاستيعابية

قررت وزارة السياحة والآثار ، الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية للمحال والأنشطة السياحية، السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها فى هذا الشأن.

وقال الخبير السياحي ماجد القاضي إن مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل تسود القطاع السياحي بعد زيادة حجم حجوزات الموسم الشتوى .

وأضاف القاضي أن هذا الموسم سيكون الأفضل منذ ثورة 2011، مؤكدا أن غياب السوق الإنجليزية لم يؤثر سلبا على حجم الحجوزات، رغم أهميته، نظرا للطفرة السياحية التي يشهدها القطاع من توافد أسواق أخرى عوضت هذا الغياب.

وتابع أن هناك زيادة في عدد الرحلات الوافدة لمصر من السوق الألماني تصل إلى 144 رحلة خلال الموسم الشتوى، متمنيا المزيد من التحسن للقطاع السياحي.