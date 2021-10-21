نوستالجيا/ زى النهاردة.. الأهلي يتوهج محليا فى الدورى الممتاز

شهد يوم ٢١ اكتوبر العديد من الأحداث الرياضية البارزة في الكرة المصرية على مدار تاريخ الدوري الممتاز.

وقدم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى ذلك اليوم على مدار تاريخ مشاركاته فى المسابقة المحلية نتائج قوية.

الأحد 21 أكتوبر 1984 فاز النادي الأهلي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في الاسبوع الثالث للدوري. الهدفان تقاسمهما شوطي اللقاء الوافد الجديد من الكروم أيمن شوقي سجل باكورة أهدافه بالقميص الاحمر بعد عشر دقائق من انطلاق صافرة البدايه و ربيع ياسين عزز الفوز من رأسيه في الشوط الثاني. وبعد ربع ساعة علي يسار علاء خليل حارس الذئاب مستغلا عرضية مجدي عبد الغني ليضيف لاعبه الانجليزي دون ريفي نقطتين الي رصيدهم فيمتلكوا ست نقاط.

وجاءت المباراة خير بروفة للفريقين قبل لقاءهما الحاسم في الاسبوع المقبل و المؤهل الي نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس. الأربعاء 21 أكتوبر 1987 حقق النادي الاهلي فوزا علي المريخ بهدفين نظيفين علي ستاد بورسعيد في الاسبوع الخامس للدورى.

جاء الهدفان في الشوط الاول وسجلهما بدر رجب و مجدي عبد الغني في الدقيقتين 13 و 44 ليرتفع رصيد لاعبي الاحمر الي تسع نقاط و لهم مباراتين مؤجلتين.

الاحد 21 أكتوبر 1990 تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بدون أهداف علي ستاد الاسكندريه في ختام الاسبوع السابع للدورى. التعادل رفع رصيد فريق طاهر أبوزيد و رفاقه الي ثمان نقاط من ست مباريات.