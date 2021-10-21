قبل وداعه.. سفير مصر يقدم إحاطة لوزيرة خارجية اليابان بإنجازات العلاقات الثنائية

استقبلت وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية تاكاكو سوزوكي، اليوم الخميس، السفير أيمن كامل سفير مصر في طوكيو، في حفل توديعه بوزارة الخارجية، وذلك في ضوء العلاقة الوطيدة التي تربط بين البلدين.



وقدم السفير أيمن كامل إحاطة للمسئولة اليابانية بالتطورات الإيجابية والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية على صعيد العلاقات الثنائية، والتي كان من أبرزها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى؛ وفي صدارتها زيارتيّ رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان في يونيو وأغسطس 2019.



وتطرق السفير المصري كذلك إلى التطور الكبير الذي يشهده التنسيق السياسي بين البلدين، في ضوء ما يربط الدولتان من أواصر وثيقة اتصالاً بالعديد من المشروعات التنموية بمختلف المجالات، فضلاً عن التعاون الأكاديمي والعلمي كون مصر هي الدولة الوحيدة التي يتواجد بها جامعة يابانية للعلوم والتكنولوجيا (جامعة E-JUST)، إلى جانب مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP والتجربة الفريدة للمدارس اليابانية في مصر EJS.

كما شهد المجال الثقافي بُعداً إضافياً هاماً للغاية من خلال معاونة اليابان في إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للتعاون الفني في ترميم القطع الأثرية عبر مركز الترميم التابع للمتحف.

ولايضا حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين طفرة ملحوظة بنجاح السفارة في رفع الحظر الياباني عن الصادرات الزراعية المصرية من الموالح في نوفمبر 2020 بعد أن ظل مفروضاً لأكثر من ثلاثة عقود.



ومن جانبها، قدمت الوزيرة اليابانية الشكر للسفير المصري معربة عن تقديرها الكبير لما قام به من مجهودات ومبادرات ملموسة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيزها على جميع المستويات خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن الجانب الياباني يُثمن بشدة كافة الجهود الحثيثة المبذولة في مختلف المجالات طوال تلك الأعوام الأربع.

