ضبط مسئول كبير في مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بتهمة النصب

ضبط مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالنصب على المقاولين.



ألقت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية تحت إشراف اللواء عبد الله جلال مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية برئاسة الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقيب علاء حشاد معاون مباحث مركز شبين الكوم ، القبض على ن.م.خ مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك لاتهامه باسناد مشاريع وهمية والنصب على المقاولين وبحوذته أوراق وأختام مزورة تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.