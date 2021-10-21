وزير الإعلام اليمني يوجه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، أن اصرار مليشيا الحوثي على تبني نهج التصعيد ورفض دعوات التهدئة وتقويض الجهود الدولية لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن، تنفيذ حرفي لاملاءات النظام الايراني.

وكتب الإرياني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عليقات قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على بيان مجلس الأمن الصادر أمس الأربعاء، تاكيد جديد على تبنيها نهج التصعيد السياسي والعسكري، واستمرارها في تحدي إرادة وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار بمختلف الجبهات،واحلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث".

وقال: "اصرار مليشيا الحوثي على تبني نهج التصعيد ورفض دعوات التهدئة وتقويض الجهود الدولية لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن، تنفيذ حرفي لاملاءات النظام الايراني الذي يتحكم في القرار السياسي والعسكري للمليشيا، ويستخدمها كأداة لتنفيذ اطماعه التوسعية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأضاف: "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف حازمة لوقف تدخلات نظام طهران السافرة في الشأن اليمني، ودعمه لمليشيا الحوثي بالمال والسلاح والخبراء والتكنولوجيا العسكرية،ودوره في تقويض جهود التهدئةوتصعيد وتيرة الحرب،التي يدفع ثمنها ملايين اليمنيين جراء استمرار نزيف الدم وتفاقم الاوضاع الانسانية".

وتابع: "كما نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والامريكي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي، والعمل على ادراجها ضمن قوائم الارهاب الدولية، وتجميد أصولها، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقة المتواجدين منهم خارج اليمن، إنصافا للملايين من ضحاياها".